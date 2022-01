Project schließt Verkauf des „53°West“ in Hamburg ab

Project Immobilien hat die letzte von insgesamt 45 Eigentumswohnungen des Neubaus „53°West“ in Hamburg-Osdorf verkauft. Der fünfgeschossige Effizienzhaus-55-Neubau mit einer Gesamtwohnfläche von ca. 4.220 m² ist voraussichtlich im Laufe des ersten Quartals 2022 bezugsfertig.

