Project Investment verstärkt Vertrieb mit Björn Michelse

Die auf den Vertrieb ihrer rein eigenkapitalbasierten Immobilienentwicklungsfonds für private und semi-professionelle Anleger fokussierte Project Vermittlungs GmbH hat einen weiteren Vertriebsspezialisten verpflichtet. Björn Michelsen (39) verantwortet seit dem 1. Mai 2019 die Position als Key Account Manager. Er komplettiert damit die Key Account-Betreuung bei Project Investment, welche seit Herbst 2016 von Harald Hofmann sukzessive ausgebaut wird.

Björn Michelsen war von 2003 bis 2008 als Wertpapierspezialist in der Allianz Beratung für die Dresdner Bank AG tätig. Als Vertriebsleiter der Dr. Ludz GmbH & Treukonzept Finance GmbH verantwortete er bis Mitte 2017 den Vertrieb eines Pools in leitender Position. Zuletzt war der ausgebildete Bankkaufmann als Vertriebsleiter für die HEH Emissionshaus AG in Hamburg tätig.