Project Investment verdoppelt Eigenkapitalumsatz

Project kann im 25. Jahr seines Bestehens ein deutliches Umsatzplus vermelden. Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte das Unternehmen über seine Publikums- und semi-professionellen Fonds Metropolen 17, 18, 19 sowie Metropolen SP 3 insgesamt 96,01 Millionen Euro ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages akquirieren. Im institutionellen Kapitalanlagebereich erzielte der Spezial-AIF „Vier Metropolen III“ ein Zeichnungsvolumen von bislang 25 Millionen Euro. Mit dem neuen offenen institutionellen Spezial-AIF, der im Dezember 2019 als Individualmandat für einen deutschen Großinvestor aufgelegt wurde, erhält Project darüber hinaus den Zuschlag für ein Eigenkapitalvolumen in Höhe von weiteren 100 Millionen Euro.

.

Metropolen 18 als Hauptumsatzbringer

Das Bamberger Investmenthaus erreicht im Jahr 2019 ein Eigenkapitalvolumen in Höhe von 221,01 Millionen Euro (2018: 106,3 Millionen Euro). Gegenüber dem Geschäftsjahr 2018 konnte der Umsatz damit mehr als verdoppelt werden. Hauptumsatzbringer im Publikumsbereich ist mit rund 70 Millionen Euro der auf die Bedürfnisse von Privatanlegern ausgerichtete Einmalzahlungsfonds „Metropolen 18“, der zur Jahresmitte 2020 geschlossen wird. Der alternative Investmentfonds (AIF) kann bislang über 2.500 Zeichnungen auf sich vereinen. „Aufgrund der stabil hohen Nachfragesituation gehen wir davon aus, dass Metropolen 18 bis zur geplanten Schließung am 30. Juni 2020 ein Gesamteigenkapitalvolumen von bis zu 150 Millionen Euro erzielen wird“, so Alexander Schlichting, geschäftsführender Gesellschafter der Project.



284,1 Millionen Euro Immobilienumsatz

Der Asset Manager Project Immobilien konnte innerhalb des letzten Jahres 819 Eigentumswohnungen verkaufen. Damit wurde ein Umsatz von 284,1 Millionen Euro erzielt (2018: 335 Millionen Euro). „Im Vergleich zum Vorjahr konnten wir 2019 die Absatzmenge an Wohneinheiten deutlich erhöhen. Dass sich diese Steigerung nicht eins zu eins im Umsatzvolumen widerspiegelt, lässt sich auf den Trend zu kompakterem Wohnraum zurückführen. Im Gewerbebereich sind die Abläufe und Prozesse im Gegensatz zum Bereich Wohnen noch komplexer. Eine größere Gewerbetransaktion musste kurzfristig in den Januar verschoben werden und steht somit kurz vor dem erfolgreichen Abschluss“, so Jens Müller, Vorstand Vertrieb der Project Real Estate AG. In den Metropolregionen Berlin, Hamburg, Frankfurt und Nürnberg konnte Project insgesamt acht Objekte mit positiver Objektrendite abschließen. Zu den 2019 abgeschlossenen Projekten gehören:



• Eisenacher Straße 41, Berlin

• Franz-Ehrlich-Straße, Berlin

• Hasengartenstraße 19a, Wiesbaden

• Herrnstraße 456, Fürth

• Schorlachstraße 1, Erlangen

• Walkmühltalanlagen 2, Wiesbaden

• Walddörferstraße 292-296, Hamburg

• Wilhelmshavener Straße 10, Nürnberg