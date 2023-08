Die Insolvenz beim Nürnberger Projektentwickler Project Immobilien zieht nun anscheinend ihre Kreise: Wie das Handelsblatt auf Berufung eines Schreibens des Unternehmens an seine Vertriebsmitarbeiter zitiert, stoppen die Fonds bis auf Weiteres ihre Zahlungen an die Investoren. Damit gerät auch die Investmentsparte weiter in unruhiges Fahrwasser.

