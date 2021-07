Project verkauft letzte Wohneinheit im „MeinCottage13“ in Wien

Mit der Beurkundung der letzten Eigentumswohnung hat der Projektentwickler und Bauträger Project Immobilien den Verkauf des Mehrfamilienhauses „MeinCottage13“ erfolgreich abgeschlossen. Die insgesamt 16 Wohneinheiten in der Auhofstraße 66a im 13. Wiener Bezirk sind bereits bezugsfertig.

.

Neben dem in energieeffizienter Bauweise errichteten Mehrfamilienhaus befindet sich auf dem Grundstück ebenfalls eine eigene Tiefgarage. Die Gesamtwohnfläche beträgt ca. 1.100 m² und verteilt sich auf Studio-Wohnungen sowie auf Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen. Die einzelnen Wohneinheiten mit Gartenterrasse, Loggia, Balkon oder Dachterrasse sind ca. 34 bis 109 m² groß. Zudem konnten auch separate Eigengärten auf dem Grundstück erworben werden.



Das Gesamtverkaufsvolumen inklusive Tiefgarage liegt bei rund 7,6 Mio. Euro.



„MeinCottage13“ ist das erste verkaufte Wohnprojekt von Project Immobilien in Wien. Vier weitere Projekte befinden sich in der österreichischen Hauptstadt aktuell im Verkauf: „Penzinger Parksuites“ in der Freyenthurmgasse 9 in Wien-Penzing, „Amalia 54“ in der Amalienstraße 54 in Wien-Hietzing, „Grundstein 4“ in der Grundsteingasse 4 in Wien-Ottakring und „Südherz“ in der Ketzergasse 9 & 13 in Wien-Liesing.