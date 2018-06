Project Immobilien baut 84 Eigentumswohnungen in Frankfurt am Main

The Urban

In der Krifteler Straße 32-34 in Frankfurt am Main hat Project Immobilien den Bau des KfW-55-Neubaus „The Urban“ im Stadtteil Gallus begonnen. In dem Gebäuderiegel mit Tiefgarage entstehen insgesamt 84 gehoben ausgestattete Eigentumswohnungen.

Rund 2.420 m² misst das Grundstück, auf dem der Projektentwickler und Bauträger Project Immobilien sein mittlerweile neuntes Bauvorhaben in der Rhein-Main-Region realisiert. Verteilt auf vier Geschosse und zwei Staffelgeschosse entstehen 84 Eigentumswohnungen in drei Wohnkategorien: Kompakte Mikro-Apartments, klassische Geschosswohnungen mit Garten oder Balkon und Maisonettes mit mehreren Dachterrassen in den Staffelgeschossen. Das Wohnangebot reicht von 1- bis hin zu 3-Zimmer-Wohnungen mit Wohnflächen von ca. 24 bis 109 m². Alle Wohnungen sind mit Echtholzparkett, Fußbodenheizung, elektrischen Rollläden und hochwertigen Bädern mit Markenfliesen, bodengleichen Duschen und Edelstahl-Eckschutzschienen ausgestattet. Die Gesamtwohnfläche von „The Urban“ beträgt knapp 3.940 m².



In der Tiefgarage entstehen neben herkömmlichen Pkw- und Motorradstellplätzen auch welche mit Lademöglichkeit für Elektrofahrzeuge. Der Baubeginn wird voraussichtlich im vierten Quartal 2018 erfolgen.



Aufgrund der innenstadtnahen und sehr gut angebundenen Lage im aufstrebenden Stadtteil Frankfurt-Gallus eignen sich die entstehenden Wohnungen sowohl für Eigennutzer als auch für Kapitalanleger. Das nahegelegene Europaviertel bietet zusätzlich ein umfassendes Versorgungsangebot.