Project Immobilien baut neue Eigentumswohnungen in Berlin-Pankow

Bereits zum dritten Mal hat Project Immobilien den Verkauf eines Bauvorhabens in Berlin-Pankow begonnen. Im Neubau „Vive la Rose“ im Ortsteil Französisch Buchholz werden 52 Eigentumswohnungen und zwei Gewerbeeinheiten sowie eine grundstückseigene Tiefgarage entstehen.

Das fünfgeschossige Eckgebäude mit Staffelgeschoss wird auf dem 2.684 m² großen Grundstück an der Ecke von Rosenthaler Weg 50, 54 und Tiriotstraße 30-34 im energieeffizienten KfW-55-Standard errichtet. Aufgrund der stufenförmigen Architektur entstehen bereits ab dem zweiten Obergeschoss Wohnungen mit privater Dachterrasse. In der grundstückseigenen Tiefgarage werden ausgewählte Stellplätze mit einer Lademöglichkeit für Elektrofahrzeuge versehen.



Die geplante Gesamtwohnfläche von rund 4.165 m² gliedert sich in 1- bis 4-Zimmer-Eigentumswohnungen mit Wohnflächen von ca. 47 bis 128 m²; außerdem entstehen zwei Gewerbeeinheiten mit rund 57 bzw. 119 m² Gesamtfläche im Erdgeschoss. Der Baubeginn ist für das vierte Quartal dieses Jahres geplant.



Drittes Bauvorhaben in Pankow

Der bevölkerungsreichste Berliner Bezirk erfreut sich bei Immobilienkäufern derzeit großer Beliebtheit. Kurze Wege ins Brandenburger Umland, ein vielfältiges Freizeitangebot und eine überzeugende Infrastruktur machen Pankow zu einer gefragten Wohnadresse. Neben „Vive la Rose“ nahe dem Hugenottenplatz im Norden des Bezirks errichtet Project Immobilien in Pankow noch zwei weitere Bauvorhaben: Im Neubauensemble „Mein Pankow“ werden 73 Eigentumswohnungen in der Provinzstraße 67/68 im Ortsteil Niederschönhausen realisiert. In der Kreuzstraße 11 hat der Bauträger und Projektentwickler erst vor wenigen Wochen mit dem Verkauf von „Kiez & Gloria“ begonnen, wo weitere 24 Eigentumswohnungen entstehen werden.