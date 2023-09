Project Immobilien: 56 von 118 Projektgesellschaften pleite

Es sieht düster aus bei der Project Immobilien-Gruppe aus: 56 der 118 Projektgesellschaften haben Insolvenzanträge gestellt, weitere sollen folgen. Dies teilte der Insolvenzverwalter jetzt mit.

.

Bei 33 der 58 Projektgesellschaften handelt es sich um Gesellschaften mit laufenden oder nahezu abgeschlossenen Bauprojekten. Bei den übrigen Gesellschaften, die Insolvenzantrag gestellt haben, handelt es sich um reine Grundstücksgesellschaften oder Altgesellschaften, deren Bauprojekte bereits vollständig abgeschlossen sind. Bei den Projektgesellschaften sind keine Arbeitnehmer beschäftigt.



Zu den Gesellschaften mit laufenden Bauprojekten und Insolvenzantrag gehören:

• Project PG Am Borsigturm 74 Berlin GmbH & Co. KG / Machwerk74 (Gewerbe)

• Project PW Albrechtstraße 87 Berlin GmbH & Co. KG / Das Albrecht (Wohnen)

• Project PW Berner Str. 9 Berlin GmbH & Co. KG / Schweizer Park (Wohnen)

• Project PW Bilker Allee 233 Düsseldorf GmbH & Co. KG / Das Bilkster (Wohnen)

• Project PW Brückenstr. Hohen Neuendorf GmbH & Co. KG / Bergfelde Living (Wohnen)

• Project PW Bleichertwiete 10-16 Hamburg GmbH & Co.KG / Die Bleichertwiete (Wohnen)

• Project PW Baruther Str. 5 Berlin GmbH & Co. KG / Kreuzberg No. 5 (Wohnen)

• Project PW Eschollbrücker Str. 12 Darmstadt GmbH & Co. KG / Herzoghöfe (Wohnen)

• Project PW Euckenstr. 27 München GmbH & Co. KG (Wohnen)

• Project PW Frankenallee 98-102 Frankfurt GmbH & Co. KG (Wohnen)

• Project PW Goslarer Ufer 1-5 Berlin GmbH & Co. KG (Wohnen)

• Project PW Hanauer Landstr. 57 Frankfurt GmbH & Co. KG / Fiftiyseven (Wohnen)

• Project PW Hauptstraße 80-81 Berlin GmbH & Co. KG (Wohnen)

• Project PW Hönower Straße 4-7 Berlin GmbH & Co. KG / Karl im Glück (Wohnen)

• Project PW Haydnstraße 11 Hamburg GmbH & Co. KG / Bahrengold (Wohnen)

• Project PW Maximilianstr. 43 Nürnberg GmbH & Co. KG / Max.life (Wohnen)

• Project PG Am Mühlenberg Potsdam GmbH & Co. KG / H-Lab (Gewerbe)

• Project PW Mahlsdorfer Str. 7-8 Berlin GmbH & Co. KG / Copenic 7 (Wohnen)

• Project PW Ostendstraße 161 Nürnberg GmbH & Co. KG / East Side (Wohnen)

• Project PW Provinzstr. 67/68 Berlin GmbH & Co. KG / Mein Pankow (Wohnen)

• Project PW Rudower Chaussee 34 Berlin GmbH & Co. KG / RC34 (Wohnen)

• Project PW Rembrandtstraße 20-21 Berlin GmbH & Co. KG / Studio Living Berlin B.3 (Wohnen)

• Project PW Rahlstedter Str. 169 Hamburg GmbH & Co. KG / Mitte Rahlstedt (Wohnen)

• Project PW Rosenthaler Weg 50, 54 Berlin GmbH & Co. KG Vive la Rose

• Project PW Segeberger Chaussee 124, 126 Norderstedt GmbH & Co. KG / Norder Living (Wohnen)

• Project PW Schleißheimer Str. 321 München GmbH & Co. KG / Das Bertholds (Wohnen)

• Project PW Sellhopsweg 3-11 Hamburg GmbH & Co. KG / SellhopsGärten (Wohnen)

• Project PW Semmelweisstr. 41-47 Berlin GmbH & Co. KG / Parkquartier Altglienicke (Wohnen)

• Project PW Sundgauer Str. Berlin GmbH & Co. KG (Wohnen)

• Project PW Schillerpromenade 2 Hohen Neudorf GmbH & Co. KG Schiller & Havel (Wohnen)

• Project PG Tempelhofer Damm 156 Berlin GmbH & Co. KG Cubus 156 (Gewerbe)

• Project PW Varziner Str. 16/17 Berlin GmbH & Co. KG /Maison Viktoria (Wohnen)

• Project PW Wiesenstraße 11 Berlin GmbH & Co. KG / Studio Living Berlin B.2 (Wohnen)



„Durch die Insolvenzverfahren erhalten wir weitere Optionen für die laufenden Bauprojekte“, betonte Volker Böhm von Schultze & Braun, vorläufiger Insolvenzverwalter der Project Immobilien Holding-Gesellschaft Project Real Estate AG (PRE) und der operativen Gesellschaft Project Immobilien Management GmbH (PMG). „Unser Ziel ist es, die Bauarbeiten bei möglichst vielen Bauprojekten wieder aufzunehmen und diese Projekte fertig zu bauen.“



Das Projektmanagement für die Bauprojekte der Projektgesellschaften liegt in den Händen der insolventen Project Immobilien-Gruppe. Deshalb standen die Bauarbeiten bei allen Bauprojekten bereits seit einigen Wochen still. Allerdings weisen Baufortschritt und die finanzielle Situation bei den einzelnen Projektgesellschaften große Unterschiede auf. Davon ist es abhängig, welche Optionen für die Fortsetzung und den Abschluss der Bauarbeiten zur Verfügung stehen. Vor diesem Hintergrund wurde Volker Böhm vom zuständigen Insolvenzgericht als Sachverständiger eingesetzt mit dem Auftrag, die Finanzsituation und Fortführungsoptionen der einzelnen Gesellschaften zu prüfen.



„Es haben bereits Investoren und Generalunternehmer Interesse bekundet, bei der Fertigstellung der Bauprojekte zu unterstützen“, ergänzte Böhm. „Viele der Projekte sind bereits weit fortgeschritten, sodass hier eine Fertigstellung in absehbarer Zeit möglich ist, wenn die Finanzierung gesichert ist. Aber auch für Projekte in früheren Baustadien kann es Lösungen geben. Wir stehen bereits mit potenziellen Vertragspartnern in Gesprächen. Sobald wir hier konkrete Lösungen erarbeitet haben, werden auch die Käufer detailliert unterrichtet.“ Auch für die Project Immobilien-Gruppe gibt es inzwischen erste Interessenten.