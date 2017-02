Project gibt Startschuss in Berlin und Frankfurt

Schweizer Park

Project Immobilien hat sowohl für sein Neubauprojekt im Schweizer Viertel im Südwesten Berlins als auch für sein Neubauprojekt im Frankfurter Stadtteil Gallus den Startschuss gegeben.

60 neue Eigentumswohnungen in Lichterfelde-West

Im Schweizer Viertel im Südwesten Berlins errichtet Project Immobilien ein energieeffizientes KfW-55-Neubauensemble aus sechs gehobenen Stadtvillen auf einem weitläufigen Grundstücksareal in Berlin-Lichterfelde-West. Am kommenden Wochenende beginnt der Verkauf des ersten Bauabschnitts mit 33 von insgesamt 60 Eigentumswohnungen.



Im ältesten Villenviertel Berlins entwickelt der Projektentwickler und Bauträger mit dem „Schweizer Park“ in der Berner Straße 9 ein Wohnquartier mit einer Gesamtwohnfläche von rund 4.700 m² sowie einer Tiefgarage mit 42 Stellplätzen. Der erste von zwei Bauabschnitten bietet 2- bis 4-Zimmer-Eigentumswohnungen mit Wohnflächen von rund 55 bis 104 m². Der Baubeginn auf dem über 9.500 m² großen Grundstück für die ersten drei Gebäudekörper ist für das zweite Quartal 2017 vorgesehen.



Neubau am Europaviertel

Im Frankfurter Stadtteil Gallus startet der Projektentwickler am Wochenende zudem parallel mit dem Verkauf des ersten Bauabschnitts eines in KfW-55-Bauweise geplanten Bauvorhabens mit Tiefgarage und insgesamt 78 gehoben ausgestatteten Eigentumswohnungen. Direkt an das Europaviertel angrenzend, fungiert das neue Bauvorhaben mit dem Namen „The Link“ als Bindeglied zwischen dem neuen Wohnquartier im Norden und dem Gallus im Süden. Als Verbindung der beiden Viertel wird außerdem ein öffentlich zugänglicher Fußgängerweg im Osten des 3.400 m² großen Baugrundstücks in an der Ecke von Kölner, Lissabonner und Günderrodestraße angelegt.



Im ersten von zwei Bauabschnitten werden 50 Eigentumswohnungen realisiert. Die 1,5- bis 5-Zimmer-Wohnungen verfügen über Wohnflächen von ca. 42 bis 119 m². Auch hier soll der Bau im zweiten Quartal starten.