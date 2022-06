Project errichtet nachhaltiges Bürogebäude in Berlin-Mitte

Mehrere Project Immobilienentwicklungsfonds, darunter der zum 30. Juni 2022 schließende Einmalzahlungs-AIF Metropolen 20 sowie die Teilzahlungsvariante Metropolen 21, haben ein Baugrundstück in der Brückenstraße in Mitte angekauft. Geplant ist der Bau eines Bürogebäudes mit einem Verkaufsvolumen von 45,4 Mio. Euro.

.

Der Büroneubau wird eine Gewerbemietfläche von rund 3.020 m² bieten, die sich voraussichtlich auf sechs Gewerbeeinheiten verteilen. Aufgrund des flexiblen flächenoptimierten Nutzungskonzepts sind Einzel-, Doppel- oder Gruppenbüros möglich. „Als Nutzerzielgruppe kommen national und international agierende kleine und mittelständische Unternehmen in Frage, die einen besonderen Fokus auf eine zentrale und repräsentative Lage mit sehr guter öffentlicher Nahverkehrsanbindung in der Bundeshauptstadt legen“, so Ariane Graf-Hertling, Niederlassungsleiterin der Project Immobilien Projektentwicklungs GmbH in Berlin.



Das erworbene Grundstück Brückenstraße 16 befindet sich im Stadtbezirk Mitte, im südöstlichen Bereich des gleichnamigen Ortsteils Mitte und liegt in der Nähe von Kreuzberg. Es befindet sich nur 20 Meter vom U-Bahnhof Heinrich-Heine Straße entfernt. Der S- und U-Bahnhof Jannowitzbrücke ist in 550 Metern fußläufig zu erreichen, zum Metropolbahnhof Berlin-Alexanderplatz benötigt man lediglich vier Minuten. Die unmittelbare Umgebung ist geprägt von einer urbanen Gemengelage aus Wohnnutzung, Gewerbe, Kultureinrichtungen, Hotels, Restaurants und Bars. Im Umfeld befinden sich unter anderem die Botschaft der Volksrepublik China, die Botschaft Brasiliens und das Hauptbüro der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. Naherholungsqualität wird insbesondere durch die Grünanlage Köllnischer Park am Märkischen Museum sowie durch einen längeren Uferweg entlang der Spree geboten.



Aufgrund der Lagesituation in Bezug auf den direkt am Grundstück verlaufenden U-Bahn-Tunnel wurde konzeptionell auf die Errichtung einer Tiefgarage verzichtet. Die Realisation des schall- und erschütterungsgeschützten modernen Büroneubaus sieht die Berücksichtigung von zwei Kfz-Stellplätzen mit E-Ladestation sowie eine Doppelstockanlage für voraussichtlich 38 Fahrräder vor. Aktuell wird das Grundstück noch als Verkaufsfläche für einen Gebrauchtwagenhändler genutzt.