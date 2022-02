in der Berliner Straße 70a in der Nähe des etablierten Gewerbegebiets Am Borsigturm errichtet Project Immobilien den modernen Büroneubau „B.Side Offices“. Im Januar wurde mit dem Bau begonnen. Aktuell erfolgt auf dem 3.091 m² großen Grundstück der Spezialtiefbau, an dem sich in Kürze die Rohbauarbeiten anschließen.

[…]