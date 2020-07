Die Proimmo Group hat erneut in die Kernmärkte Deutschland und Schweiz investiert. In Hannover erwarb der Bestandshalter eine Wohnliegenschaft mit insgesamt 50 Einheiten. Die überwiegend wohnwirtschaftlich genutzten Gebäude befinden sich in der Podbielskistraße, Körnerstraße sowie im Klewergarten in den Stadtteilen List, Mitte und Linden. In Genf kauft Proimmo eine Wohnanlage…

[…]