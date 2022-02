Der international tätige Automobilzulieferer Profil Verbindungstechnik mietet in der Otto-Hahn-Straße 12 in Friedrichsdorf (Hochtaunus) Lager- und Büroflächen von ca. 1.100 m² an. Immolox vermittelte einen langfristigen Mietvertrag mit dem Vermieter, der Motan Holding.

[…]