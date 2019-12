Profi Partner und DIE stellen Micro Living-Projekt Urban Base fertig

Die beiden Projektentwickler Deutsche Immobilien Entwicklungs AG (DIE) und Profi Partner Projekt GmbH haben in gemeinsamer Zusammenarbeit ein Wohngebäude mit 170 voll möblierten City-Apartments in Dresden fertiggestellt.

.

Das unter dem Namen Urban Base Dresden firmierende Projekt richtet sich an Singles und Paare mit flächenoptimierten Grundrissen und liegt in der Grunaer Straße 20 in zentraler Lage östlich der Inneren Altstadt. Insgesamt umfasst das langgestreckte Bauwerk eine vermietbare Fläche von 6.084 m², die sich über sechs Geschosse erstreckt. Die funktionalen Ein- und 1,5-Zimmer-Apartments stehen in vier Typen mit Größen von circa 30 bis 44 m² bereit, viele sind barrierefrei und mit einem Balkon versehen. Im Erdgeschoss befindet sich ein großer Waschsalon für die Mieter sowie eine Gewerbeeinheit mit 159 m². Die Kaltmiete für ein Apartment beträgt je nach Typ und Größe ab 460 Euro. Das Mobilitätskonzept beinhaltet 150 überdachte Fahrradstellplätze im Gebäude und 105 Pkw-Stellplätze, 46 davon in der Tiefgarage im Erdgeschoss, 34 überdacht und 25 außen an der Straße.



„Dresden ist einer der Leuchttürme von Wissenschaft und Wirtschaft in Ostdeutschland. Diese Anziehungskraft wird künftig für eine hohe Nachfrage nach kleinteiligem und smartem Wohnraum sorgen“, betont Roy Hoffmann. Ein Einzug in die Apartments ist ab 1. Februar 2020 möglich.