Profi Partner stellt Brain Box Berlin fertig

Die Arbeiten am Bürocampus Brain Box Berlin in der Wissenschaftsstadt Adlershof sind erfolgreich beendet: Genau zwei Jahre nach dem ersten Spatenstich befindet sich der Neubau mit 24.000 m² Gesamtnutzfläche in der Abnahme- und Übergabephase. Als letzter Schritt steht für die Profi Partner Projekt GmbH als Entwickler nun der individuelle Ausbau der Büroeinheiten nach den Mieterwünschen an. Ab 01. Januar 2021 ziehen die ersten Mieter ein, die große Kantine mit Café im Erdgeschoss eröffnet und das Gebäude wird komplett in Betrieb genommen.

.

Das rund 300 Meter lange Gebäude, direkt im neuen Airport-Korridor zwischen dem Flughafen BER und der Berliner City gelegen, schlängelt sich elegant an der parallel verlaufenden Autobahn BAB 113 entlang und wird über insgesamt neun Treppenhäuser und Eingangsbereiche erschlossen. Markanter Blickfang ist der 34 Meter hoher Turm, der dem Projekt seinen „Leuchtturmcharakter“ verleiht und schon von weitem von der Autobahn aus gut sichtbar ist. Die außergewöhnliche, futuristische Fassade aus gerundeten Alucobond-Elementen leuchtet in verschiedenen Farbtönen von Gold und Kupfer bis Grün und Blau und wird abends durch LED-Lichtbänder beleuchtet. Die großen Fenster sorgen für viel Tageslicht und Frischluft in den Büroräumen. Eine automatische Verschattung und eine gute Klimabelüftung gehören zum Bürostandard, ebenso wie das schnelle Glasfaser-Internet in den Büros und freie WLAN-Hotspots auf dem Gelände.



Zum Campus gehören eine Erlebnis-Gastronomie mit Café und Außenterrasse, fünf offen gestaltete Innenhöfe mit heimischen Bäumen und Beeten und Chill-Areas zum Arbeiten und Erholen sowie eine große Tiefgarage inklusive Ladestationen für E-Autos. Die Sicherheit der Mieter steigert ein intelligentes Schließsystem mit Videoüberwachung in allen Bereichen. „Die innovative Ausstattung und der Rund-um-Service für unsere Mieter sind ein großer Pluspunkt der Brain Box Berlin“, sagt Dirk Germandi, Geschäftsführer der Profi Partner Projekt GmbH. „Das Rund-um-Sorglos-Paket des Facility Managers bietet den Mietern neben Concierge- und Paket- auch einen Reinigungs- und Reparatur-Service.“



Zu den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Projektplanung erklärt Dirk Germandi: „Corona hat unsere Arbeitswelten auf den Kopf gestellt. So sehr das Homeoffice in der letzten Zeit als Alternative zur Arbeit im Büro gefeiert wurde, so ist bereits jetzt schon klar, dass es nicht alternativlos ist und auch nicht auf Dauer so bleiben wird. Doch damit die Menschen ins Büro zurückkehren, müssen sie sich sicher fühlen. Unser Bürocampus Brain Box Berlin erreicht dieses Gefühl mit viel Platz, großen Räumen mit offenen Fenstern und einem zeitgemäßen Hygiene- und Abstandskonzept, das sicheres Arbeiten nach Corona-Regeln ermöglicht.“