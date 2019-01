Stephan Gerhard wird Mitglied im Beirat der Evan Group

Evan Group hat mit Prof. Stephan Gerhard einen Spezialisten für Hotellerie und Gastronomie als Beiratsmitglied gewonnen. Mit seiner jahrelangen Erfahrung als Berater, Gutachter, Manager und Wissenschaftler vereint Prof. Gerhard Theorie und Praxis auf hohem Niveau. Im Rahmen des Livinit-Konzepts entwickelt Evan Apartments speziell für Mitarbeiter des Hotel- und Gaststättengewerbes, die auf hohes Interesse in der Tourismusindustrie und bei Hotelketten stoßen.

.

Als erstes Projekt dieser Art wird das Objekt Lyoner Straße in Frankfurt umfassend saniert und ausgebaut. Mit der Entkernung des Objekts ist dabei der erste Meilenstein erreicht. Zugleich hat Evan in ca. 12 Monaten Vorarbeit die für einen reibungslosen Ablauf notwendigen Prozesse mit ausgewählten Hotels und deren Mitarbeitern definiert und in IT-Anforderungen umgesetzt. Herausgekommen ist ein internetbasiertes Portal für administrative Zwecke, wie Buchung, Mietvertrag etc., sowie eine App für die sozialen Belange der Mitarbeiter. Von beiden Anwendungen sind erste Prototypen bereits fertiggestellt.



„Wir betreten Neuland im Bereich Serviced Apartments, indem wir diese speziell für hoch mobile Hotelangestellte mit mittlerem Einkommen konzipieren. Die Expertise von Prof. Gerhard ist für uns und unsere Kunden dabei besonders wertvoll“, sagt Dr. Michael Nave, Director und CEO der Evan Group. „Wir haben in den letzten Wochen und Monate viele Gespräche mit Hotelbetreibern geführt. Der Fachkräftemangel geht auch an ihnen nicht spurlos vorüber, zumal die Mitarbeiter in ihrer ersten Karrieredekade häufig zur Weiterqualifikation den Einsatzort wechseln. Mit dem Angebot von hochmodernen Unterbringungsmöglichkeiten zu angemessenen Preisen steigern die einzelnen Häuser ihre Attraktivität als Arbeitgeber. Wir sehen es als unsere Berufung, die Hotels dabei bestmöglich zu unterstützen.“



„Gute Mitarbeiter zu finden wird immer mehr zu einer der großen Herausforderungen in der Hotellerie. Während in den Ferienregionen oftmals Personalhäuser vorgehalten werden können, stellt die Wohnungssuche die Mitarbeiter in den Ballungsgebieten oftmals vor ein nahezu unlösbares Problem. Und genau hier setzt Livinit an: wertige Appartements, die den Mitarbeitern von den Hotels kostengünstig zur Verfügung gestellt werden, sind ein gutes Argument bei der Wahl des Arbeitgebers“, erläutert Beiratsmitglied Professor Gerhard.