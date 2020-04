Prof. Leopoldsberger neuer Präsident des BDGS

Dr. Gerrit Leopoldsberger, Professor für Immobilienbewertung an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU), ist neuer Präsident des Bundesverbands Deutscher Grundstückssachverständigen (BDGS).

Der BDGS hat seit dem ersten April 2020 ein neues Präsidium. Als Präsident folgt Prof. Gerrit Leopoldsberger auf Dipl.-Ing. Wolfgang Jahn, der das Amt seit 2012 innehatte und aus persönlichen Gründen nicht zur Wiederwahl angetreten war. Neuer Vizepräsident ist Dr. Michael Berger.



Prof. Dr. rer. pol. Gerrit Leopoldsberger FRICS MAI ist geschäftsführende Gesellschafter der Grundstückssachverständigengesellschaft Dr. Leopoldsberger + Partner, Frankfurt am Main, Professor für Immobilienbewertung an der HfWU und Mitglied im Gutachterausschuss Frankfurt am Main.



Dr. Michael Berger MRICS, München, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger, ist ehrenamtlicher Richter am Finanzgericht München sowie Mitglied im Gutachterausschuss Landshut.