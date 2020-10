Prof. Dr. Schwalm wechselt zur Dornieden Gruppe

Dr. Maximilian Schwalm

© Dornieden Gruppe

Die Dornieden Gruppe baut ihre Expertise in den Bereichen der ganzheitlichen Entwicklung von Wohn- und Stadtquartieren weiter aus: Seit Anfang Oktober unterstützt Prof. Dr. Maximilian Schwalm die Entwicklungs- und Innovationsabteilung des Projektentwicklers bei allen Innovations- und Zukunftsthemen – vornehmlich im Bereich integrierter Mobilitätskonzepte in Zusammenarbeit mit Städten und Kommunen.

.

„Wir freuen uns sehr, mit Herrn Prof. Dr. Maximilian Schwalm einen ausgewiesenen Fachmann für nachhaltige E-Mobilität und innovative Verkehrskonzepte für unser Unternehmen gewonnen zu haben“, so Martin Dornieden. Schwalm werde sich gemeinsam mit Städten und Kommunen vorrangig um die Entwicklung ganzheitlicher Mobilitätskonzepte kümmern – in neu geplanten Quartieren des Projektentwicklers, aber auch über die Grenzen neuer Wohngebiete hinaus.



Schwalm promovierte 2008 an der Universität Saarbrücken in Zusammenarbeit mit der BMW AG im Fach Psychologie. Von 2008 bis 2013 arbeitete er für die BMW AG in verschiedenen Positionen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Vorentwicklung und Strategie. Von 2013 bis 2019 war er als Professor am Institut für Kraftfahrzeuge der RWTH Aachen tätig. Zuletzt war Schwalm Geschäftsführer der e.2GO GmbH, einem Spin-off der e.GO Mobile AG. Hier lag sein Fokus auf der Entwicklung innovativer und bezahlbarer Mobilitätslösungen für Städte und Kommunen. Schwalm hält heute eine außerplanmäßige Professur an der Fakultät für Bauingenieurwesen der RWTH Aachen und ist Mitinitiator zahlreicher nationaler wie internationaler Forschungsprojekte im Bereich nachhaltiger und sicherer Mobilitätssysteme.