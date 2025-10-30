Prof. Dr.-Ing. Kathy Meiss ist neue DAI-Präsidentin

Der Verband Deutscher Architekten- und Ingenieurvereine e.V. (DAI) hat auf seinem diesjährigen Verbandstag einen neuen Vorstand gewählt. Prof. Dr.-Ing. Kathy Meiss wurde einstimmig zur neuen Präsidentin des DAI gewählt. Sie war zuvor DAI-Vizepräsidentin und folgt auf Arnold Ernst, der den DAI sechs Jahre erfolgreich leitete. Ernst und seine Vorstandskollegin Marion Uhrig-Lammersen hatten nicht mehr erneut für den Vorstand kandidiert.

Mit Meiss übernimmt eine ausgewiesene Expertin für konstruktiven Ingenieur- und Brückenbau die Führung des traditionsreichen Dachverbands. Die 54-jährige gebürtige Frankfurterin ist Professorin für Brückenbau und Spannbeton an der Hochschule für Technik Stuttgart und geschäftsführende Gesellschafterin der Ingenieurgesellschaft Meiss Grauer Holl ebenfalls in Stuttgart. Sie ist zudem Prüfingenieurin für Bautechnik und engagiert sich seit vielen Jahren im AIV Stuttgart, zuletzt als 2. Vorsitzende.



Zur Seite steht ihr künftig Dipl.-Ing. (FH) Johannes van Horrick M.A. (Vizepräsident). Zudem wurde Dipl.-Ing. (FH) Benjamin Schneider als Schatzmeister erneut bestätigt. Van Horrick ist Fachbereichsleiter der Technischen Verwaltung der Stadt Bad Hersfeld und Geschäftsführer der Wirtschaftsbetriebe Bad Hersfeld GmbH, Schneider ist Stadt- sowie Stadtbaurat der Stadt Würzburg.