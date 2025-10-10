Prof. Dr. Gerhard Schmidt neuer Aufsichtsratschef bei Branicks

Der Aufsichtsrat der Branicks Group AG hat in seiner heutigen Sitzung Prof. Dr. Gerhard Schmidt wieder zu seinem Vorsitzenden gewählt. Dr. Angela Geerling, die erst seit 2022 zum Gremium gehörte und in 2024 den Vorsitz von Schmidt übernommen hatte [wir berichteten], hat ihr Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats aus persönlichen Gründen niedergelegt.

Prof. Dr. Schmidt ist Rechtsanwalt, Steuerberater und Partner der Rechtsanwaltssozietät Weil, Gotshal & Manges LLP. Dem Aufsichtsrat der Branicks Group AG gehört er seit 2002 als ordentliches Mitglied an und war zuletzt Mitglied im Prüfungsausschuss. Neben anderen Funktionen ist er zudem Aufsichtsratsvorsitzender der VIB Vermögen AG.