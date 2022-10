Die auf notarielle Dienstleistungen spezialisierte Boutique Arnoul, Möller & Plantiko wächst: Mit seiner Bestellung zum Notar schließt sich Prof. Dr. Marcus C. Funke (51) der seit über 40 Jahren im Herzen Frankfurts ansässigen Sozietät an. Als Notar wird er deutsche und internationale Mandanten in Fragen des Gesellschaftsrechts, der Vermögensnachfolge und bei Immobilientransaktionen begleiten.

.