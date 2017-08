Prof. Dr. Andreas Pfnür ist Fellow der RICS

Prof. Dr. Andreas Pfnür

Prof. Dr. Andreas Pfnür wurde von der RICS in Deutschland der Titel Fellow der RICS (FRICS) ehrenhalber verliehen.

.

Prof. Dr. Pfnür lehrt seit 2003 an der Technischen Universität Darmstadt im Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften das Fachgebiet Immobilien- und Baubetriebswirtschaft. Zudem ist er in zahlreichen RICS-akkreditierten postgraduierten Studiengängen engagiert. In der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung (gif), dem Bundesverband Public Private Partnership sowie im ZIA ist er u.a. ehrenamtlich tätig. Mit seinen zahlreichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen hat Prof. Dr. Pfnür einen wichtigen Beitrag zur Professionalisierung der Branche beigetragen.



„Die RICS hat seit Mitte der 1990er Jahre einen ganz maßgeblichen Anteil an der zunehmenden Professionalisierung der deutschen Immobilienwirtschaft. Durch ihr einzigartiges internationales Profil unter den immobilienwirtschaftlichen Organisationen trägt sie in besonderem Maße dazu bei, den deutschen Immobilienmarkt international anschlussfähig zu machen und die lokalen Akteure weltweit zu vernetzen. Insbesondere die Veränderungsprozesse im Zuge des digitalen Strukturwandels werden die Internationalisierung der Immobilienwirtschaft verstärken. Dazu bedarf es neuer internationaler Standards und Spielregeln. Ich freue mich sehr, meine zukünftige wissenschaftliche Forschungsarbeit als Fellow der RICS in diesen Prozess einbringen zu können", so Prof. Dr. Pfnür.