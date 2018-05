Produzent von Nahrungsergänzungsmitteln mietet Büro- und Hallenfläche in Grimma

Gerichtswiesen 13

Ein Hersteller und Vertreiber von Nahrungsergänzungsmitteln hat im Rahmen von Standortzusammenlegungen, begleitet von Aengevelt, die komplette Gewerbeliegenschaft “Gerichtswiesen 13“ mit rd. 1.000 m² Büro- und Hallenfläche im sächsischen Grimma, südöstlich von Leipzig angemietet. Der Eigentümer, ein regionales Unternehmen, vermietet im Zuge von Umstrukturierungen die nicht mehr betriebsnotwendige Liegenschaft.

„Die Standortzusammenführung dient der Bündelung aller Unternehmensaktivitäten in den Bereichen Produktion, Konfektion und Vertrieb an einem Ort und damit der Optimierung der Geschäftsprozesse in Verbindung mit schnelleren Lieferzeiten und kürzeren Arbeitswegen“, erläutert Dirk Rieger, Logistikexperte von Aengevelt Leipzig.