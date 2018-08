Deutsche Industrie REIT-AG kauft in Schleiz

Die Deutsche Industrie REIT-AG hat ein Produktions- und Verwaltungsgebäude nebst Baureserve in Schleiz (Thüringen) erworben. Die Unternehmensimmobilie mit einer Gesamtfläche von ca. 5.900 m² ist langfristig an die Magna Mirrors Schleiz GmbH, die als Automobilzulieferer bereits seit über 25 Jahren am Standort ansässig ist, vermietet. Die Gesamtfläche in der Industriestraße 11 unterteilt sich in ca. 4.579 m² Hallenfläche, ca. 1.005 m² Bürofläche und ca. 345 m² Nebenfläche. Der Kaufpreis betrug 2,4 Millionen Euro. Colliers International war bei der Transaktion beratend tätig.

Verkäufer ist Granite REIT, der sich, wie Europa Geschäftsführer Mag. Stefan Wierzbinski betont, im Rahmen seiner Portfoliostrategie von dieser Immobilie getrennt hat. Granite REIT wurde rechtlich durch GvW Graf von Westphalen vertreten.