ProcuVia AG mietet Bürofläche im Düsseldorfer MediaTower

Die ProcuVia AG hat rund 310 m² Bürofläche im MediaTower an der Holzstraße 2 im Düsseldorfer MedienHafen angemietet. Die spezialisierte Unternehmensberatung mit Fokus auf Einkauf und Supply Chain bezieht die Flächen zum weiteren Ausbau ihres Standorts in der Landeshauptstadt.

.

Mit dem neuen Büro im MediaTower entscheidet sich die ProcuVia AG für einen etablierten Bürostandort in einem der prägnantesten Teilmärkte Düsseldorfs. Der MedienHafen bietet neben einer repräsentativen Umgebung auch eine sehr gute infrastrukturelle Anbindung sowie ein attraktives Arbeitsumfeld für beratungsintensive Dienstleistungen.



Die Immobilie wird seit 2020 für ein Sondervermögen durch Conren Land verantwortet [wir berichteten]. Anteon Immobilien unterstützte die ProcuVia AG bei der Auswahl der geeigneten Bürofläche und begleitete den gesamten Anmietungsprozess.