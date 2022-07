Procom stellt jungen Kreativen Ladenfläche zur Verfügung

Über Store-Flächen in einer der besten und teuersten Shopping-Lagen Hamburgs können sich zwei Jungunternehmer freuen. Procom stellt der städtischen Hamburg Kreativ Gesellschaft für nur 1,50 Euro pro Monat 660 m² im Objekt Neuer Wall 42 für das Förderprogramm „Frei_Fläche“ zur Verfügung.

Auf der rund 660 m² großen früheren Mietfläche eines Lampengeschäfts haben die Projekte „Ain’t No Trash“ und „The Wasted Hour“ einen Pop-Up-Store eröffnet. „Ain’t No Trash“ bietet Design-Möbel aus der Space Age-, Mid Century- und Bauhaus-Ära. „The Wasted Hour“ verkauft Kleidung exklusiver und nachhaltiger Mode-Labels. Für Procom deckt das Projekt nur die Betriebskosten.



Der finanzielle Aspekt ist für Procom-Geschäftsführer Dennis Barth hier nicht maßgeblich: „Diese Zwischennutzung sorgt für eine Belebung des Quartiers und fördert die durch die Pandemie besonders gebeutelte Kreativwirtschaft. Das ist ein Beitrag für bunte Vielfalt in der Innenstadt, den wir gern leisten.“



Das mit öffentlichen Corona-Hilfsmitteln geförderte Programm der Hamburg Kreativ Gesellschaft unterstützen der für die städtische Gesellschaft zuständige Kultursenator Carsten Brosda und der für den Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) verantwortliche Finanzsenator Andreas Dressel.