Procom nimmt Hürde für Quartier auf der Hamburger Nikolai-Insel

Aufatmen bei Procom: Der Projektentwickler darf das eigentlich denkmalgeschützte, ehemalige Commerzbank-Hochhaus am Neß auf der Hamburger Nikolai-Insel abreißen. Procom hatte das Filetgrundstück in bester Altstadtlage gemeinsam mit der OFB bereits im Februar letzten Jahres erworben, um darauf ein neues Quartier mit einer Melange aus Wohnungen, Büro sowie Einzelhandel und Gastronomie zu errichten. Eventuell ist überdies an ein Hotel der Luxusklasse gedacht [Procom Invest will Hamburger Commerzbank-Sitz abreißen]. Das Denkmalschutzamt musste nach sehr detaillierten Prüfungen nun konstatieren, dass eine Sanierung des Gebäudes ökonomisch nicht zumutbar sei (insbesondere durch einen hohen Grundwasserstand) – und erteilte folglich sein Placet für den Abriss. Der Entscheidung waren langwierige Verhandlungen und Diskussionen vorausgegangen, bei denen offensichtlich zunehmend mit härteren Bandagen gekämpft wurden. Laut eines Artikels des Hamburger Abendblatts stand zuletzt sogar eine Klage-Androhung im Raum.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. OFB Projektentwicklung GmbH Commerzbank Aktiengesellschaft Hamburg Hamburg Procom

Besonderheit der ganzen Angelegenheit: Nach Einschätzung der Zeitung liegt den Hanseaten zudem weniger am Erhalt des alten Commerzbank-Towers als vielmehr an der, zumindest teilweisen, Konservierung des angrenzenden 140 Jahre zählenden Altbaus, der den Quartiers-Plänen ebenfalls zum Opfer fallen wird. Procom-Geschäftsführer Dennis Barth will nun im Rahmen des anstehenden Architektenwettbewerbs prüfen lassen, ob möglicherweise einzelne Elemente der historischen Fassade in die Neubebauung integriert werden können. Auf jeden Fall soll in engem Austausch mit dem Bezirk Mitte nichts geringeres als ein „Schmuckstück der City“ entstehen.