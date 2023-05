Procom feiert Kino-Campus Fertigstellung in Bad Homburg

Projektentwickler Procom und Generalunternehmer Lupp feiern an der Basler Straße in Bad Homburg die erfolgreiche Fertigstellung: Das neue Kino-Center direkt am Bahnhof ist planmäßig an die Mieter übergeben worden. Gestern eröffneten die Nahversorger Lidl und Alnatura auf 1.500 m², heute folgt auf 3.200 m² der Bodyclub Fitseveneleven. Ankermieter Kinopolis plant sein Opening für Sommer.

