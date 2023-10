Procom feiert Grundsteinlegung für Pötrauer Tor

Mit der Grundsteinlegung für das Pötrauer Tor hat Procom Invest GmbH & Co. KG ein Zeichen für nachhaltige und zukunftsweisende Stadtentwicklung im schleswig-holsteinischen Büchen im Kreis Herzogtum-Lauenburg gesetzt. Das Bauvorhaben verbindet Nahversorgung mit Wohnen, bereichert Büchen um ein zeitgemäßes Einkaufsangebot und setzt auf die Schonung von Ressourcen.

