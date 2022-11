Procom feiert ersten Spatenstich in Bischofsheim

Procom feiert im hessischen Bischofsheim den Baustart für einen Neubau mit einem von Tegut betriebenen Nahversorgungsmarkt und 16 Wohnungen. Auf dem mehr als 6.300 m² großen Baugrundstück an der Darmstädter Straße, Ecke Hans-Dorr-Allee setzte der Projektentwickler gestern gemeinsam mit Bürgermeister Ingo Kalweit den symbolischen ersten Spatenstich.

