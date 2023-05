Procimmo plant „Streetboxes“ in Essen

Der Real Estate Manager Procimmo SA hat im Namen der Schweizer Anlagenstiftung „Prisma“ in der Essener Schederhofstraße ein 8.000 m² großes Grundstück erworben. Auf dem Grundstück werden 44 modulare Gewerberäume nach dem Konzept „Streetbox“ entstehen. Die Fertigstellung der Boxen, von denen ein Drittel zur Miete angeboten werden soll, ist für Mitte 2024 vorgesehen.

Das Grundstück befindet sich unmittelbar in der Innenstadt und ist bestens erschlossen. Die Autobahnauffahrt zur A40, der Hauptschlagader des Ruhrgebiets, ist nur wenige PKW-Minuten entfernt. Brockhoff war bei dem Verkauf beratend tätig.



„Durch die Zusammenarbeit mit Brockhoff haben wir die Gelegenheit nutzen können, ein Grundstück im Ballungsraum Ruhrgebiet mit bester Innenstadtlage zu erwerben, dass sich hervorragend für die Schaffung von attraktiven Gewerberäumen eignet sowie für Investoren und Mieter gleichermaßen einen Mehrwert schafft,“ zeigt sich Frank Riedel, Geschäftsführer von Procimmo Deutschland GmbH überzeugt.



Bis dato haben die Schweizer bereits modulare Gewerberäume in Karlsruhe sowie in Hanau aufgebaut [wir berichteten].