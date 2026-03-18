Procimmo plant „Streetbox“ in Offenbach

Die von Procimmo verwaltete Prisma RB Real Estate AG hat ein rund 9.000 m² großes Entwicklungsgrundstück in der Daimlerstraße 31 in Offenbach von einem Privateigentümer erworben. Das Unternehmen plant auf dem Areal sein standardisiertes Gewerbekonzept „Streetbox” zu realisieren. Geplant sind 52 zweigeschossige, modulare Gewerbeeinheiten mit jeweils rund 110 m² Nutzfläche sowie ergänzende Stellplätze. Die Einheiten werden im Rohbau übergeben und können gemietet oder erworben werden.

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Das Konzept „Streetbox“ ist bereits an mehreren Standorten vertreten, darunter in Bensheim, Essen, Hanau, Karlsruhe und Niederwerrn, und wird mit dem Projekt in Offenbach weiter ausgebaut. Die Zielgruppe für die Gewerbeparks von Procimmo sind vor allem Handwerksbetriebe und kleinere Gewerbetreibende mit Bedarf an flexibel nutzbaren Flächen.



Die Fertigstellung der Einheiten in Offenbach ist für das Frühjahr vorgesehen. Auf dem Grundstück befand sich zuvor bis Ende 2016 ein Teil eines Autohauses von Mercedes-Benz. Mit der Entwicklung erhält die Fläche eine neue gewerbliche Nutzungsperspektive. Die Transaktion wurde von Avison Young begleitet.



„Mit Procimmo SA gewinnt Offenbach einen professionellen Entwickler, der das Potenzial des Standorts erkennt und zügig in eine marktfähige Nutzung überführt. Das modulare Streetbox-Konzept trifft genau den Bedarf vieler kleiner Unternehmen nach flexiblen, bezahlbaren Gewerbeflächen“, so Marcel Funke, Director Capital Markets bei Avison Young.