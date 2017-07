Pro Urban engagiert sich erstmals in Münster

Über mangelndes Interesse von Kapitalanlegern an ihrem Pilotprojekt in Münster kann sich die Pro Urban GmbH nach eigenem Bekunden nicht beklagen: Die Meppener (Emsland) entwickeln am Hauptbahnhof der westfälischen Universitätsstadt 93 möblierte Mikroapartments. Der siebengeschossige Bau an der Bahnhofstraße 47 firmiert unter dem Namen „Universe“, als Klientel sind Studenten avisiert. Oder eben Kapitalanleger „nicht nur aus Münster“.

.

Auf dem 1.100 m² großen Grundstück werden in Summe 3.300 m² Wohnfläche realisiert, die sich in Einheiten zwischen 28 und 51 m² separieren. Getoppt, im wahrsten Sinne des Wortes, von zwei exponierten Penthouse-Einheiten. Die Apartments werden sämtlich möbliert. Der Bestand auf dem Areal ist bereits beseitigt und nach zeitlicher Taktung des Projektentwicklers soll in 2019 alles fertig sein. Inklusive der 13 Tiefgaragenstellplätze und diverser Vorkehrungen zum Abstellen von Fahrrädern. Pro Urban hat nach eigener Verlautbarung für das erste Engagement in Münster 17 Millionen Euro in die Hand genommen.