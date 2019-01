Pro.Di GmbH bezieht neuen Standort in Karlsruhe

Die Pro.Di GmbH hat ca. 438 m² Bürofläche in der Schoemperlenstraße 12 in Mühlburg angemietet. Seit über 50 Jahren begleitet das Unternehmen Menschen mit Handicaps auf ihrem Weg zurück in den Job und ins Leben. Mit dem neuen Standort in Karlsruhe, der bereits im November 2018 bezogen wurde, eröffnet das Unternehmen nun bereits den siebten Standort in Baden-Württemberg. Engel & Völkers Commercial Rhein-Neckar war dabei für den Mieter sowie die Eigentümerseite vermittelnd und beratend tätig.

