PRM eröffnet smartes Parkhaus auf Expo Campus Hannover

Die Wohnkompanie Nord und die Parkraum-Management PRM haben einen Pachtvertrag für ein hochmodernes Parkhaus mit 151 Stellplätzen auf dem Expo Campus Hannover unterzeichnet. Der neue Betreiber will den Komfort für Messegäste und Anwohner künftig durch digitale Bezahlsysteme, Free-Flow-Parking und nutzerfreundliche Tarife steigern.

„Hannover gehört noch immer zu den wichtigsten Messestandorten der Welt und zieht international wie national das ganze Jahr über Zigtausende Besucher an, von denen viele auf Individualverkehr setzen. Dass wir hier mit einer smarten und hocheffizienten Parkraumlösung einen Beitrag zur nachhaltigen Parkraumbewirtschaftung leisten können, freut uns sehr!“, sagt Klaus Gumpp, Geschäftsführer von PRM. Zusätzliche Nutzer erwartet sich der Parkhausbetreiber vom direkt angrenzenden „Hylive“, dem derzeit in umfangreicher Neuentwicklung befindlichen ehemaligen holländischen Pavillon, sowie vom bereits eröffneten Mikroapartment-Objekt mit 368 Einheiten.



Das neue, komplett oberirdisch angelegte Parkhaus der Parkraum-Management PRM GmbH befindet sich am Boulevard der EU 4 und verfügt über 151 Stellplätze, davon 62 exklusiv für die Mieter der im Frühjahr durch die Wohnkompanie fertiggestellte i Live Mikroapartmentanlage. Der Parkhausbetreiber will künftig bei Anwohnern und Messegästen durch ein digitales Bezahlsystem, eine 24/7 Nutzung und einen schrankenlosen Zugang punkten.



Die Vermittlung des Parkhauses erfolgte über die Aptum Group. „Mit dem Parkhaus auf dem Expo Campus in Hannover konnten wir an einem unserer Kernstandorte im Auftrag des Projektentwicklers Die Wohnkompanie Nord einen attraktiven Partner für den Abschluss eines langfristigen Pachtvertrages vermitteln. Die PRM setzte sich im Rahmen eines zweistufigen Auswahlverfahrens anhand definierter Auswahlkriterien gegen zahlreiche Mitbewerber durch. Wir bedanken uns bei allen am Vertrag Beteiligten für die konstruktive Zusammenarbeit und stehen sowohl Bestandshaltern als auch Projektentwicklern bundesweit gern für vergleichbare Aufgabenstellungen zur Verfügung“, sagt Andreas Albrecht, Managing Partner der Aptum Ost.