Prizeotel und Rezidor eröffnen 2020 in Münster

Prizeotel Münster-City

Die Rezidor Hotel Group ist gemeinsam mit der Hotelgruppe Prizeotel als Joint-Venture auch weiterhin auf Wachstumskurs. Marco Nussbaum, CEO und Gründer der Economy-Design-Marke Prizeotel, kündigt für 2020 die Eröffnung des Prizeotel Münster-City direkt am neuen Hauptbahnhof an. Wie alle Hotels der Marke wird auch dieses vom New Yorker Star-Designer Karim Rashid entworfen.

.

Nussbaum ist begeistert von der Immobilie, die sich perfekt in die neu gestaltete Bahnhofsumgebung eingliedert. Die drei von Kadawittfeldarchitektur entworfenen Baukörper (1x Hotel/Prizeotel, 2x studentisches Wohnen) mit insgesamt 8.000 m² verfügen im Erdgeschoss über vielseitige Einzelhandels-, Büro- und Gastronomieflächen. Das Hotel wird 195 brandneue Economy-Design-Zimmer für Gäste bieten und stellt das neue Tor zum Hansaviertel dar. Jens Kreiterling, Vorstand der Landmarken AG, freut sich über den Vermietungserfolg: „Prizeotel mit seinem individuellen Design wird unsere Landmarke in Münster mitten im szenigen Hansaviertel perfekt ergänzen. Gemeinsam mit den weiteren Nutzungen Co-Living und Gastronomie wird ein Bahnhofsgebäude Teil eines Quartiers und somit zu einer Blaupause für weitere Bahnhofsentwicklungen.“



Die Eröffnung des Hotels ist für das zweite Halbjahr 2020 geplant. Damit ist das neu angekündigte Hotel neben den 2019 eröffnenden Prizeotels Erfurt-City, Bern-City und München-Airport bereits das vierte Hotelprojekt, das durch die Kooperation mit der Rezidor Hotel Group realisiert werden konnte.