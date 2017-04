Prizeotel und Rezidor landen am Münchener Airport

Prizeotel München Airport

Das Joint-Venture der Rezidor Hotel Group und der Economy-Design Hotelgruppe Prizeotel trägt weitere Früchte. Prizeotel-Gründer und CEO Marco Nussbaum gibt jetzt die Eröffnung des siebten Standorts unweit des Münchner Flughafens in der Gemeinde Hallbergmoos für 2019 bekannt. Gestaltet wird auch das Prizeotel München-Airport, wie alle übrigen, vom internationalen Star-Designer Karim Rashid, dessen Konzept auf Urbanität und innovativer, kundenfreundlicher Technologie (kostenfreies Highspeed-Internet, MobileCheck-In etc.) basiert.

.

Marco Nussbaum kündigte mit dem Prizeotel in München 160 brandneue Economy-DesignZimmer für den design-affinen aber preisbewussten Hotelgast an. In weniger als zehn Minuten ist das Terminal mit dem PKW zu erreichen, 80 Stellplätze gehören zum Hotel. Durch Mobile Check-in erübrigen sich beispielsweise lange Wartezeiten in der Lobby. Der Flughafen München ist mit mehr als 42 Millionen Passagieren jährlich eines der wichtigsten Luftfahrt-Drehkreuze Europas.



Die Eröffnung ist für Anfang 2019 geplant. Nach dem Prizeotel Erfurt-City und dem Prizeotel Bern-City, die ebenfalls 2019 eröffnen werden, ist dies das dritte Projekt innerhalb von 11 Monaten, das durch die Partnerschaft mit der Rezidor Hotel Group realisiert werden kann. „Die Eröffnung im Herzen Bayerns zeigt, dass unsere Erfolgsstory auch 2017 weitergeht. Unter der Marke prizeotel werden derzeit 555 Zimmer an den Standorten Hamburg, Bremen und Hannover betrieben. 995 Zimmer befinden sich in der Entwicklung“, freut sich Marco Nussbaum.



Erst 2016 hatte die Rezidor Hotel Group 49 Prozent der deutschen Economy-Design Hotelkette erworben. Bei Rezidor ist man vom strategischen Wert der Kooperation mit Prizeotel restlos überzeugt und freut sich über einen weiteren Standort der Hotelgruppe im Münchner Norden. „Mit Prizeotel bieten wir unseren Gästen eine innovative, außergewöhnliche und glaubwürdige Marke im Economy-Segment an. Mit einem Standort am zweitgrößten Flughafen Deutschlands haben wir heute genau das, was unsere Gäste suchen – modernes Design und unkonventionellen Service für Geschäftsreisende und Touristen“, erklärt Elie Younes, Executive Vice President & Chief Development Officer bei Rezidor. Auch die Rezidor Hotel Group ist bereits mit weiteren Park Inn by Radisson-Hotels in der bayerischen Landeshauptstadt vertreten.