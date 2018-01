Prizeotel expandiert nach Düsseldorf

Prizeotel im Grand Central Düsseldorf

Ab 2022 wird die zur Rezidor-Gruppe gehörende Design-Hotelmarke Prizeotel einen Standort in Düsseldorf eröffnen und ihr Portfolio somit um ein zehntes Hotel erweitern. Die Wahl in der Rheinmetropole fiel auf das innerstädtische Entwicklungsprojekt Grand Central. Der Hotelbetreiber hat Ende letzter Woche mit Catella einen langfristigen Mietvertrag unterzeichnet und damit auch den Startschuss für eine der vielfältigen, lebensnahen Nutzungsarten im neuen Stadtquartier gegeben.

„Wir haben uns nach reiflicher Prüfung für Prizeotel entscheiden, weil wir für dieses urbane wie innovative Quartier nicht ein „08/15„-Konzept brauchen können“, betont Klaus Franken, Geschäftsführer der Catella Project Management. „Grand Central wird unvergleichlich sein und deshalb muss das Hotel ebenfalls außergewöhnlich und besonders gut sein – beides bietet Prizeotel„.



Mit dem Projekt „Grand Central" entstehen auf dem 38.000 m² großen Grundstück in der Erkrather Straße 33 über 1.000 Miet- und Eigentumswohnungen sowie Gastronomie-, Einzelhandels-, Hotel- und Fitnessflächen sowie Kindertagesstätten und 1.000 Parkplätzen. Das Investitionsvolumen des Projekts mit rund 114.000 m² liegt bei knapp 500 Millionen Euro. Dabei bildet das Prizeotel Düsseldorf-City das markante Entrée zum ‚Grand Central'-Areal. Der Star-Designer Karim Rashid übernimmt die Gestaltung für das Prizeotel Düsseldorf-City, das über 250 Economy-Design-Zimmer verfügen wird. Die besondere Architektur kommt vom Star-Architekten Jürgen Mayer H. – zwei weltweite anerkannte Künstler schaffen gemeinsam für die Landeshauptstadt Düsseldorf eine attraktives Aushängeschild am Eingang zum Grand Central und an der Schnittstelle von Hauptbahnhof und Kulturmeile wie Capitol-Theater und Tanzhaus NRW.



„Wie das Grand Central an sich steht dieses Konzept für Wertigkeit und Kreativität ohne dabei „unbezahlbar“ zu werden“ freut sich Klaus Franken. Prizeotel besetzt das Segment der Economy-Design-Hotels in Ergänzung zu den beiden ebenfalls zur Rezidor-Gruppe gehörenden Nobel-Hotels Radisson Blu im Medienhafen und Kennedy-Viertel in Düsseldorf.