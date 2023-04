Privatperson kauft Wohnobjekt am BMW-Werk Leipzig

Ein Wohnobjekt im Leipziger Stadtteil Plaußig-Portitz hat den Besitzer gewechselt. Die Künne Immobilien Gruppe vermittelt den Verkauf der Immobilie in unmittelbarer Nähe des Leipziger BMW-Werks. Das 1994 errichtete Wohnhaus liegt in einer ruhigen Anliegerstraße in gutbürgerlichem Umfeld. Verkäufer und Käufer sind Privatpersonen aus Leipzig. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

„Der Verkauf verdeutlicht das verstärkte Interesse an Liegenschaften im Norden Leipzigs“, erläutert David Kluge (Leiter Immobilienverkauf). „Die Vielzahl großer attraktiver Arbeitgeber wie DHL, Porsche und BMW sowie die Nähe zur Leipziger Messe und zum Flughafen Leipzig-Halle machen den Leipziger Norden zu einem Top-Standort für Investoren und Mieter."