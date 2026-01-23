Privatperson kauft vollvermietetes Mehrfamilienhaus in Witten-Stockum

Ein gepflegtes Mehrfamilienhaus in Witten-Stockum hat über Vermittlung von Brockhoff den Eigentümer gewechselt: Das vollvermietete Mehrfamilienhaus in der Dorneystraße 45 verfügt über 36 Wohneinheiten, verteilt auf knapp 2.000 m² Wohnfläche. Das Objekt befand sich über viele Jahre im Familienbesitz und wurde nun an einen privaten Käufer aus der Region veräußert. Die gepflegte Substanz und die langjährige Mieterschaft garantieren die Stabilität des Investments.

Darüber hinaus überzeugt das Wohnhaus durch seine Lage in einem gefragten Wohnumfeld, direkt am Landschaftsschutzgebiet und umgeben von hochwertiger Ein- und Zweifamilienhausbebauung. Die Nähe zu den Universitäten Dortmund (ca. 3 km), Bochum (ca. 10 km) und Witten/Herdecke (ca. 4 km) macht die Immobilie besonders attraktiv für Mieter.



„Die Transaktion zeigt, dass Wohnimmobilien in guten Lagen weiterhin gefragt sind. Die Kombination aus Vollvermietung, gepflegtem Zustand und attraktiver Lage macht dieses Objekt zu einer langfristig sicheren Anlage“, erklärt Tobias Landscheiten, Leiter Wohninvestment bei Brockhoff GmbH.