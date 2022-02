Privatklinik Haku mietet 1.000 m² in Duisburg

Die Ruhr Real GmbH hat erfolgreich eine circa 1.042 m² Bürofläche im Objekt Philosophenweg 21 in Duisburg on Coresis an die Haku Privatklinik Gruppe GmbH vermittelt. Die entstehende, ambulante Klinik mit Tagesaufenthalt für den Schwerpunkt Depressive Erkrankungen markiert den ersten Standort der Haku in der Ruhr-Metropole. Die modernisierte Büro- und Praxisfläche wurde Ende letzten Jahres bezogen.

.

Der Schwerpunkt der neuen Einrichtung liegt auf Depressiven Erkrankungen wie u.a. Post-Corona-Depression und Long-Covid-Behandlungen sowie Angst- und Panikstörungen, Anpassungsstörungen oder auch Posttraumatische Belastungsstörungen.



„Mit den ambulanten Klinikkonzepten der Haku setzen wir auf Umfelder, in denen sich die Patienten

wohl und sicher fühlen. Die Umgebung ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, um zurück in die

seelische Balance zu finden“, sagt Florian Kuss, der Geschäftsführer. „Die Praxisfläche am

Philosophenweg entspricht diesen Vorstellungen genau und wir freuen uns sehr, dass wir unseren

ersten Duisburger Standort bezogen haben.“



„Die Gesundheitsversorgung in Duisburg ist wichtig für unsere Bürgerinnen und Bürger - und damit

unmittelbar auch für die Lebensqualität. Das ist uns doch allen in der Pandemie noch einmal bewusster

geworden. Deshalb freuen wir uns über die Ansiedlung solch einer hochwertigen Dienstleistung. Sie

steht gleichzeitig sinnbildlich für den fortgesetzten Strukturwandel im Innenhafen und die Schaffung

neuer, qualifizierter Arbeitsplätze“, so Dr. Rasmus C. Beck, Geschäftsführer Duisburg Business &

Innovation GmbH.