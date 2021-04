Ein regionaler Privatinvestor hat das Wohn- und Geschäftshaus in der Löhrstraße 46 in Koblenz erworben. Die Gesamtfläche von ca. 361 m² verteilt sich auf eine Handelsfläche im Erdgeschoss sowie sieben Wohneinheiten in den Obergeschossen. Verkäufer ist ein in Süddeutschland ansässiges Family Office. Die Verkäuferseite wurde von der RealDeal GmbH beraten. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

