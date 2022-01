Privatinvestor kauft vollvermieteten Mehrfamilienhaus in Neuss

Aengevelt vermittelt den Verkauf eines vollvermieteten Mehrfamilienhauses in Neuss-Derikum für einen siebenstelligen Euro-Betrag an einen lokalen Privatinvestor, der die Immobilie zum Portfolioaufbau erworben hat. Insgesamt umfasst die Liegenschaft neun Wohneinheiten mit einer Gesamtmietfläche von rd. 500 m². Aengevelt war im Rahmen von Portfolioumstrukturierungen von dem Eigentümer mit dem Verkauf beauftragt worden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Bruttoanfangsrendite wird mit rd. 4,2 % p.a. angegeben.

.

„Der Erwerber suchte für den Aufbau eines lokalen Portfolios ein qualifiziertes Wohninvestment mit guter Bausubstanz und hoher Vermietungssicherheit in Neuss. Genau diese Voraussetzungen erfüllt die von uns vermittelte gepflegte Immobilie: Sie befindet sich in einem etablierten Wohnquartier im Süden von Neuss und verfügt über ein gutes Nahversorgungsangebot sowie Sport- und Freizeitmöglichkeiten im nahen Umfeld. Zudem ist die Liegenschaft gut an den ÖPNV angebunden und bietet u.a. eine Direktverbindung in die Neusser City“, beschreibt Tobias Assenmacher, Fachberater des Investment-Teams von Aengevelt Düsseldorf, die Objektqualitäten.