Das Retail Investment Team von Engel & Völkers Commercial hat im qualifizierten Alleinauftrag eines israelischen Investors ein Grundstück in Berlin-Reinickendorf an einen südafrikanischen Privatinvestor vermittelt. Die ca. 2.700 m² Liegenschaft befindet sich in der Ruppiner Chaussee 221 im Ortsteil Heiligensee und ist langfristig an den Lebensmitteldiscounter Penny Markt vermietet. Die Bruttoanfangsrendite beläuft sich auf ca. 6,8%.

