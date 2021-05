Ein privater Investor hat im Frankenberger Viertel in Aachen ein Mehrfamilienhaus gekauft. Die Anlageimmobilie in der Drimbornstraße 12-14 verfügt über 14 Wohnungen mit einer Gesamtnutznutzfläche von rd. 871 m². Der Kaufpreispreisfaktor lag beim 24-Fachen der Jahresnettokaltmiete, die aktuell bei ca. 91.000 Euro liegt. Verkäufer war eine in Berlin ansässige Immobiliengesellschaft.…

