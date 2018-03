Privatinvestor kauft Logistikimmobilie mit rd. 4.600 m² im Raum Leipzig-Halle

Ein Unternehmen aus dem Bereich Sanitär- und Haustechnik hat eine nicht mehr betriebsnotwendigen Gewerbeliegenschaft im Raum Leipzig-Halle an einen regionalen Privatinvestor verkauft, der die moderne, in den 90er Jahren errichtete Logistikimmobilie als Anlageobjekt zur langfristigen Bestandshaltung und Vermietung erworben hat. Insgesamt verfügt die zwischen der Stadt Halle und dem Flughafen Leipzig/Halle und in unmittelbarer Nähe zur BAB 14 gelegene Gewerbeimmobilie auf einem rd. 12.000 m² großen Grundstück über rd. 4.600 m² Logistik- und Bürofläche. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Immobilienberater des „Aengevelt-Kompetenzzentrums Industrie & Logistik“ mit Sitz in Leipzig vermittelten.

.