Ein deutscher Privatinvestor kauft ein von Engel & Völkers Commercial vermitteltes Verkaufsobjekt in Berlin. Die rund 1.900 m² große Liegenschaft in der Holzhauser Straße 31-33 im Reinickendorfer Ortsteil Tegel ist langfristig an das Fast-Food-Restaurant Burger King vermietet. Die Bruttoanfangsrendite beläuft sich auf ca. 6,1 Prozent.

