Privatinvestor kauft Bürogebäude in der Stuttgarter Neckarstraße

Neckarstraße 88

Ein Privatinvestor hat von einer Stuttgarter Grundstücksgesellschaft das exponiert gelegene Bürohaus Neckarstraße 88 in Stuttgart-Mitte erworben. Das 7-geschossige Gebäude befindet sich in nächster Nähe zu den am Standort ansässigen Gerichten sowie zum Neubau des Innenministeriums von Baden-Württemberg. Das im Jahr 1959 erstellte und später renovierte sowie umgebaute Bürohaus verfügt insgesamt über rund 1.036 m² Nutzfläche. Das Objekt ist komplett an das Land Baden-Württemberg zur Nutzung als Justizausbildungszentrum vermietet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion wurde von PH Real Peter Holtz Real Estate Services vermittelt.

