Privatinvestor kauft Büro- und Industriegebäude in Hanau

Ein Privatinvestor, beraten von NAI apollo, hat ein Büro- und Industriegebäudes mit einer Nutzfläche von 2.500 m² in Hanau bei Frankfurt am Main erworben. NAI apollo beriet auch die Verkäuferseite, bei der es sich ebenfalls um einen Privatinvestor handelt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Das Gebäude in der Donaustraße 9 beinhalten eine Metallwerkstatt sowie Büro- und Lagerflächen, die vollständig an AQA, die Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung des Main-Kinzig-Kreises, vermietet sind. Das 4.300 m² große Grundstück liegt im Gewerbegebiet Hanau-Nord, das vor allem durch die Ansiedlung von Dienstleistungsfirmen, Autohandel, Speditionen, Großhandel und großflächigem Einzelhandel geprägt ist. Das Gewerbegebiet hat einen direkten Anschluss zu den Autobahnen A66 (Frankfurt – Fulda) und A45 (Dortmund – Aschaffenburg) und ist über die Bahnhöfe Hanau Nord, Hanau West und Hanau Hauptbahnhof in einem Radius von weniger als fünf Kilometern an drei verschiedene Bahnstrecken angeschlossen.