Privatinvestor kauft Daimler Büro- & Forschungsgebäude in Sindelfingen

Ein Privatinvestor aus Stuttgart hat das fünfgeschossige Büro- & Forschungsgebäude Kolumbusstraße 31-31a in Sindelfingen erworben. Die Immobilie im Gewerbegebiet Fronäcker befindet sich fußläufig zum Mercedes-Benz Werk Sindelfingen. Hauptmieter ist die Daimler AG, welche in den Forschungsflächen im Erdgeschoss eine R&D Abteilung angesiedelt hat. Darüber hinaus sind seitens der Daimler AG drei Bürogeschosse angemietet. Weitere Nutzer sind die Twin Technologie & Design GmbH, Cowa Service Gebäudedienste GmbH und die Dias Dickmann GmbH.

